Es gibt Dinge in der Politik, die sind unausweichlich. Und es gibt andere, die kann man gestalten. Die Frage der Aktenlieferungen aus dem Finanzministerium an den parlamentarischen Untersuchungsausschuss hat von beidem etwas. Schon seit März war völlig klar, dass der Verfassungsgerichtshof auf die Herausgabe der Korrespondenz aus dem Ministerium bestehen würde. Also blieb die Frage, wie Finanzminister Gernot Blümel mit der delikaten Causa umgehen würde.

Er, der sich nach seiner Hausdurchsuchung noch vorbildlich verhalten und sich anders als andere nicht gleich an der Justiz abgearbeitet hatte, wählte diesmal die harte, provokante Tour. Historisch einzigartig, musste der Verfassungsgerichtshof den Bundespräsidenten ersuchen, seine Anweisung zu exekutieren. Bevor der zur Tat schreiten konnte, erfolgte zur Abwendung peinlichster Bilder doch noch die Lieferung der schon vorbereiteten Unterlagen.

Vielleicht wollte der Minister auf Zeit spielen. Aber die Causa endete in einem seltenen Akt der Selbstbeschädigung. Dass der Eindruck entsteht, die ÖVP pfeife auf Verfassung und Rechtsstaat, kann nicht im Sinne der Kanzlerpartei sein. Selbst wenn wie zuletzt auch einige für den Untersuchungsgegenstand unbedeutende Chats bekannt wurden: Mit diesem Verhalten stärkt die ÖVP vor allem die Position des Mitbewerbs und bringt den Koalitionspartner noch stärker unter Druck als bisher. Selbst parteiintern wird’s ungemütlicher. Die Disziplin auf Länderebene ist zwar weiter hoch, aber hinter den Kulissen rumort es – zu Recht – gewaltig.