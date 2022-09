Szenen der Überforderung

Werbung

Wenn Wahlkämpfer etwas nicht brauchen, sind es Scharmützel in der eigenen Partei. In Niederösterreich, vor allem aber in Tirol, wo in weniger als zwei Wochen gewählt wird, ist man dieser Tage nicht gut auf die eigene Bundespartei zu sprechen.

Ausgerechnet die seit Monaten angezählte Generalsekretärin Laura Sachslehner nahm am Wochenende den Hut, ließ die von ihr bis dahin vertretene Gesinnungsgemeinschaft aber gleichzeitig wissen, dass sie prinzipienlos sei. Anlass war der jüngste Streit mit den Grünen zum Thema Klimabonus für Asylwerbende. Sachslehner wollte die Kompromisslinie der Partei nicht mehr mittragen und ging. Ihr Mandat in Wien behielt sie freilich, so viel Prinzipientreue musste schon sein.

Abgesehen davon, welches Licht das auf die von Beginn weg überforderte Sachslehner wirft: Die Situation in der ÖVP entgleitet zunehmend. Mittlerweile ist da das Gegenteil der Kurz‘schen Message Control zu beobachten. Jeder macht, was er will. Es stellt sich ernsthaft die Frage, wer nun das Himmelfahrtskommando in der Wiener Lichtenfelsgasse, dem Sitz der ÖVP, überhaupt antreten würde.

Die insgeheime (oder im Fall von Sachslehner ganz offene) Schadenfreude der ÖVP über die Causa Wien Energie, die die SPÖ ins Jammertal stürzte, ist verflogen. Am besten sorgt man immer noch selbst für Negativ-Schlagzeilen. Ein Nebenaspekt wird bei alldem wieder vergessen: Das Bild, das die Politlandschaft angesichts einer sich noch weiter aufbauenden Versorgungs- und Teuerungskrise abgibt, kann die Vertrauensmisere eigentlich nur noch vertiefen.