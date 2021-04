In den USA ist man, wie so oft, einen Schritt weiter. Da publizieren Kandidaten ihre Gesundheitsdaten, manchmal gleich inklusive prognostizierter Lebenserwartung. Meetings und die Korrespondenz höchster Amtsträger werden penibel dokumentiert. Hierzulande stehen wir am Beginn einer Diskussion, wieviel Privates in der Politik sein darf. Angesichts der Veröffentlichung von rechtlich interessanten Chats, aber auch einiger Nachrichten, die das Kriterium eines überwiegenden öffentlichen Interesses kaum erfüllen, ist diese Debatte überfällig. Dazu gesellte sich zuletzt noch die Debatte um eine erneute Erkrankung des Gesundheitsministers.

Eine eindeutige Leitlinie dazu gibt es nicht. Vieles muss von Fall zu Fall entschieden werden. Einerseits hat die Öffentlichkeit ein Recht darauf, zu erfahren, ob etwa Regierungsmitglieder fit genug für ihr Amt sind. Aber auch Politikerinnen und Politiker haben ein Recht auf Privatsphäre, sonst tut sich bald niemand mehr diesen ohnehin ausgesetzten Job an.

Ähnlich ist es bei der Kommunikation: Taucht rechtlich Relevantes oder unsittliches Verhalten – auch im Zuge von Zufallsfunden – auf, muss dem nachgegangen werden. Absolute Transparenz ist aber Illusion: Keine Verhandlung würde je erfolgreich abgeschlossen, könnten Partner nicht auf Diskretion bauen. Was in der aktuellen Debatte sauer aufstößt, ist unsere Unfähigkeit, diese demokratiepolitisch relevanten Fragen sachlich aufzuarbeiten. Wieder einmal verstellt pure Emotion den Blick aufs Wesentliche.