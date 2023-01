Zähne- fletschende Herzlichkeit

Werbung

Zuerst wird wohl auf Harmonie gesetzt: Bei der nächstwöchigen Regierungsklausur müssen ÖVP und Grüne den Eindruck ausräumen, dass in der Koalition nichts mehr geht. Das stimmt so zwar tatsächlich nicht. Aber misst man den Zustand der Koalition an der Stimmung im Land, könnte der Druck kaum größer sein.

Hinter den Kulissen rüsten alle Lager für die nächste Nationalratswahl (und die SPÖ ergeht sich sogar in einer Führungsdiskussion). Das heißt jetzt nicht, dass es 2023 zu Neuwahlen kommen muss – aber auch der reguläre Wahltermin ist nicht allzu fern. Da will jede Partei früh Position beziehen und auf Kosten der Anderen Profil entwickeln.

Das gilt vor allem für die ÖVP, die in Umfragen nur mehr dritte Kraft ist und keine Lücke zu Platz 1 entstehen lassen darf. Wer nicht glaubwürdig ins Kanzlermatch kommt, den beißt am Wahltag die Wählerschaft. Zuletzt versuchte die Volkspartei via Migrationsdebatte verloren gegangenes Terrain zurückzuerobern. Dass das die Grünen skeptisch werden lässt, ist weder neu noch überraschend. Aber der Druck auf Vizekanzler Werner Kogler, bei den Themen Umwelt und Transparenz zu liefern, wird noch stärker.

Im schwarzen Kernland Niederösterreich entscheidet sich schon Ende Jänner, wie ruppig das Jahr für Kanzler Karl Nehammer wird. Gelingt der gut organisierten Landespartei Schadensbegrenzung, gibt es etwas Luft. Die Koalition wäre trotzdem eine reine Zweckgemeinschaft mit Ablaufdatum, dominiert vom Prinzip der „zähnefletschenden Herzlichkeit“ (© Rudolf Burger).