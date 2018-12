Seit einiger Zeit schauen die krisengebeutelten Grünen neiderfüllt zum großen Nachbarn nach Deutschland. Dort, wo vor mehr als einem Jahrzehnt das rot-grüne Experiment in der Bundesregierung krachend zu Ende ging, hat sich so etwas wie ein grüner Pragmatismus etabliert.

Und nicht nur das: Die Grünen eilen von einem Sieg zum nächsten und haben in den bundesweiten Umfragen mittlerweile sogar die einst so stolze SPD hinter sich gelassen. Davon kann die Öko-Partei hierzulande nur träumen. Die Chancen auf ein Comeback im Nationalrat stehen zwar gar nicht schlecht.

Aber Höhenflug geht anders. In dieser Phase haben nun die in einer aufrechten Koalition mit der SPÖ befindlichen Wiener Grünen eine erstaunliche Entscheidung getroffen. Sie wählten mit Birgit Hebein eine neue Frontfrau, die immer am linken Rand der klar links positionierten Landespartei zu finden war. Der pragmatische Favorit auf die Nachfolge Maria Vassilakous, Peter Kraus, hatte das Nachsehen.

Im Vergleich mit den deutschen Parteifreunden versuchen es die Wiener mit dem genauen Gegenteil. Das Ergebnis kann man dann am Abend der Wiener Landtagswahl bestaunen. Bemerkenswert ist diese Entscheidung auch deshalb, weil der grüne Pragmatismus eine österreichische Erfindung war. Ein gewisser Alexander Van der Bellen wurde in den 90er-Jahren zum Prototyp des geerdeten, bürgerlichen Grünen. Zu dieser Tradition wollte die Parteibasis, zumindest in Wien, aber offenbar nicht zurückkehren.