Sie haben recht, jene Kritiker, die meinen, die Transferzeit im Fußballunterhaus sei im Winter 2021 wettbewerbsverzerrend. Holt man sich den Spielplan als Schaukel vor das geistige Auge, dann steht die in „normalen“ Jahren exakt plan, wenn sich das Transferfenster öffnet. Diesmal aber würde die Wasserwaage deutlich ausschlagen, würde man sie anlegen.

Klubs, die im Herbst nur wenige Spiele absolviert haben, könnten sich über die Wintermonate einen entscheidenden Vorteil gegenüber ihren Kontrahenten verschaffen.

Das Blöde ist nur, dass alle Alternativen die Sache nur noch komplizierter und nicht unbedingt fairer gestalten würden. Die Transferzeit auszusetzen oder die Spielerwechsel erst mit der ersten regulären Frühjahrsrunde „scharf“ zu stellen, wäre aus verschiedensten Gründen problematisch.

In Wahrheit ist es so: Es gibt ein Problem, für das es keine Lösung gibt, die keine Verlierer kennt. Das erinnert frappant an die Abwicklung der Spielzeit 2019/20 im Frühjahr dieses Jahres. Auch da gab es Vorschläge und Ideen. Die Annullierung war letztlich der pragmatischste Weg. Der kannte Gewinner und Verlierer. Und das rief auch Kritiker auf den Plan.

Ein Perspektivenwechsel verbessert oft den Blick aufs Wesentliche. Die Integrität des Wettbewerbs hätte man in dieser Saison nur wahren können, wenn man sie hätte ausfallen lassen. Weil aber die allermeisten nach dem monatelangen Spielverbot im Frühjahr – völlig zurecht – im Herbst spielen wollten, muss da und dort eine kleine Unschärfe in Sachen Fairness akzeptiert werden.

Fazit: Die Beibehaltung der Transferzeit im Winter ist die am wenigsten schlechte Lösung und deshalb zu begrüßen.