Ist es notwendig, dass in Niederösterreich Flächen renaturiert werden?

Pro: Johannes Wahlmüller, Klima- und Energieexperte von Global 2000

Johannes Wahlmüller von Global 2000 meint, Moore und Feuchtwiesen könnten viele Tonnen CO2 binden. Foto: GLOBAL 2000 / Stephan Wyckoff, GLOBAL 2000 / Stephan Wyckoff

Die Natur ist unser stärkster Verbündete im Kampf gegen die Klimakrise. Wälder, Moore und Feuchtwiesen binden CO2 und machen es damit unschädlich. Doch in der Vergangenheit wurden Moore und Feuchtwiesen trockengelegt, Wälder abgeholzt und zurückgedrängt. Trocknet der Boden aus, dann entweicht CO2, das im Boden gebunden ist. Jetzt haben wir die Chance diese Schäden zu reparieren. Allein die Wiedervernässung von Feuchtwiesen in Niederösterreich könnte 200.000 Tonnen CO2 im Jahr binden. Das entspricht in etwa den Jahresemissionen von 100.000 PKW. Dafür müsste man 1,6 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Flächen in einen ursprünglichen Zustand bringen. Eine weitere, schonende Bewirtschaftung wäre sogar möglich. Leider sind derzeit die Weichen anders gestellt: Boden und Natur wird zubetoniert und verbaut. Durch Umwidmung von Grünflächen in Bauland lässt sich viel Geld verdienen. Es liegt an der Politik, das zu ändern. Der Schutz der Natur sollte belohnt werden, nicht die Zerstörung. Die Renaturierung hat auch in Niederösterreich eine faire Chance verdient.

Kontra: Alexander Bernhuber, Landwirt und ÖVP Abgeordneter im Europäischen Parlament

Alexander Bernhuber, ÖVP Abgeordneter im EU-Parlament sagt, es gebe bereits genug Maßnahmen in Sachen Umweltschutz und Renaturierung in NÖ. Foto: EPP-Press-PhotoMartin Lahousse

Auf EU-Ebene haben wir bereits 23 Gesetze und Verordnungen die sich mit Renaturierung und Umweltschutz befassen. Niederösterreich ist mit einem Versiegelungsanteil von 6,1 Prozent das Bundesland mit der geringsten Flächeninanspruchnahme und Versiegelung.

Was wir nicht brauchen, ist ein EU-Renaturierungsgesetz das Menschen im ländlichen Raum und die heimische Land- und Forstwirtschaft völlig außer Acht lässt. Landwirten pauschal vorzuschreiben einen Teil ihrer Nutzflächen stillzulegen, greift massiv in das Recht auf Eigentum ein, führt zu Planungsunsicherheit und gefährdet die klimaschonende, regionale Lebensmittelproduktion. Bereits jetzt gibt es in Niederösterreich Vorzeigeprojekte in Sachen Umweltschutz, so werden in den kommenden Jahren zum Beispiel 26 Mio. Euro in die Renaturierung der Traisen investiert.