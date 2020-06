Es musste erst Felix Magath kommen, um die Admira mit der Nase auf das Naheliegende zu stoßen. Seit Montag ist wieder zusammen, was zusammengehört: Nämlich Ernst Baumeister und „seine“ Admira. Der Mann mit den erzvioletten Wurzeln steht für Bodenhaftung und Lokalkolorit. Seine Rückkehr als Sportdirektor kann den Südstädtern nur gut tun.

Eine Symbolfigur, wie sie Baumeister für die Admira geworden ist, hätte wohl auch der SKN St. Pölten gerne. Der Trend geht jedoch in eine andere Richtung. Seit dem Abgang von Markus Schupp ist der Sportdirektorposten vakant. Nun gilt Georg Zellhofer als heißer Kandidat. Der Oberösterreicher, der zuletzt in Altach engagiert war, ist zweifelsohne ein renommierter Fußballfachmann.

Einer, der die Liga kennt und als Trainer wie auch als Sportdirektor Verantwortung getragen hat. Was er nicht ist – und nicht sein kann: ein regionales Zugpferd, ein „Gesicht“ des Vereins. Aus dieser Rubrik hat der Landeshauptstadtklub ohnehin zu wenige Persönlichkeiten. Mit Ulrike Mesner verliert man nun die nächste echte St. Pöltnerin. So fällt‘s dem SKN noch schwerer, das regionale Profil zu schärfen. Dabei läge auch in St. Pölten das Gute so nahe. Etwa in Person von Martin Scherb. Er kennt den Klub in- und auswendig, ist im ÖFB ebenso gut vernetzt wie in der Nachwuchsszene. Einem Lockruf seines „Herzensklubs“ würde er sich wohl nicht verschließen. Wenn dieser denn auch locken würde!

Oftmals gilt der Prophet im eigenen Land nicht viel. Dann darf man sich aber beim SKN nicht wundern, wenn der Klub auch nach 20 Jahren seines Bestehens in der Stadt noch nicht wirklich angekommen ist.