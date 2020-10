Dass gerade die „sichere“ Nachrichten mehr denn je brauchen, liegt auf der Hand. Dass diese „sicheren“ Nachrichten auch gelesen werden, steht in der jüngsten Ausgabe der Media-Analyse für 2019/2020. Auch, dass (fast) zwei von drei Österreicherinnen und Österreichern noch immer oder gerade jetzt täglich Zeitung lesen.

Und dort weder falsche Zahlen noch gefälschte Fakten finden wollen. Sondern Seriosität. Verlässlichkeit. Menschlichkeit. Im besten Fall Meinungsbildung statt Meinungsmache. Das tut in Zeiten von unberechenbaren Präsidenten ebenso Not wie in Zeiten von unberechenbaren Viren…