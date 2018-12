Christian Ludwig Attersee – ein durchaus renommierter österreichischer Künstler – malt seit Jahrzehnten das Plakat für den Skiweltcup am Semmering. Dieses sorgt für Aufregung, ja vielerorts für Empörung.

Attersee lässt eine nackte Frau Ski fahren und erntet dafür sexistisch vorwurfsvolle Hiebe. Zu Recht? Das darf jeder selbst entscheiden. Haben wir im

Jahr 2018 nicht schon genü-gend nackte Brüste gesehen, um sich darüber zu echauffieren? Oder sollten wir 2018 endlich gelernt haben, Frauen nicht auf ihre Sexualität zu beschränken?

Steigen Sie ein in diese fast schon klassische Diskussion. Und falls Sie zu den Empörern gehören, dann seien Sie sich bewusst, dass Sie den Semmering-Rennen am 28. und 29. Dezember Aufmerksamkeit verschaffen. Derart werbewirksam war nämlich in den Jahren davor keines der bisherigen Attersee-Plakate.

Genau bis zu diesem Punkt darf man das gerechtfertigt, übertrieben oder auch amüsant finden.

Doch die Debatte endete in Sozialen Netzwerken und in Internetforen nicht an diesem Punkt. Dort stellten viele einen Zusammenhang mit den schwelenden Missbrauchsvorwürfen im österreichischen Skiverband her. Ein Bärendienst für alle Opfer und für jene, die an Aufklärung und Aufarbeitung interessiert sind. Warum? Weil Verbrechen wie diese es verdienen, vollends ausgeleuchtet zu werden. Die Schatten zweier Attersee-Brüste lenken ab und sind in diesem Zusammenhang vollkommen unpassend.