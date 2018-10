Schaut dem Gaul ins Maul!.

Der Versandhandel boomt. Und die Online-Händler gehen durchaus freundlich mit ihren Kunden um. Wenn die Ware nicht passt oder gefällt, darf man sie immer öfter ganz einfach behalten! Geschenkt! Der absolute Hammer! Die Rechnung ist einfach: Übersteigen die Kosten für Logistik und Transport den Warenwert, dann dürfen sich die Kunden ins Fäustchen lachen. „Die hab’ ich wieder g’nommen!“, lacht dann das Herz so manchen Sparmeisters.

Ob dem wirklich so ist? Viel eher nehmen die uns! Amazon & Co. verkraften es, ab und an ein Billig-T-Shirt zu verschenken. Nach dem ersten Lacher darf man sich schon fragen: Welchen Wert haben Waren, die uns geschenkt werden? Wer produziert sie wo und unter welchen Bedingungen? Und jene, die das als „Kollateralschäden“ abtun, seien daran erinnert, dass oft genau jene Unternehmen ihre Gewinne nicht dort versteuern, wo sie anfallen. Wir bezahlen also für die Geschenke. Mehr als uns lieb sein sollte …