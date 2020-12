Es sind die zwei Bretter, die für uns die Welt bedeuten: Ski fahren. Bund, Land und Skigebiete haben auf europäischem Bankett im November Zähne gezeigt und sich auf den rot-weiß-roten Skisaison-Auftakt per 24. Dezember geeinigt. Ein ausgeklügeltes Hygienekonzept vom Land soll „Sicher Skifahren in Niederösterreich“ in allen NÖ-Skigebieten ermöglichen. Das Online-Ticket sichert dabei den Platz im kontingentierten Skigebiet. Pisten werden öffnen, Hütten bleiben aber zu. Klingt stark nach puristischer Sportausübung, ohne warmen Hüttengaudi-Schnickschnack.

Skifahren Das Online-Ticket als Skifahr-Lizenz

Dass vielmehr die Hüttenrast wegfallen muss, „umsatz-schmerzt“ viele Wirte und auch Skibrettler, die vermehrt auf das Auto als Pausenort ausweichen müssen. Corona-verordnungsbedingt bleibt der Gastro-Betrieb jedenfalls bis 7. Jänner definitiv geschlossen. Ein Take-away von Getränken und Speisen ist aber erlaubt. Wie kreativ und mutig Wirte das kulinarisch und verpackungsmäßig interpretieren, wird sich zeigen. Ein Mini-Germknödel to go als süßer Pausensnack oder „Jaga-Tee“ in der Thermoskanne to go wären reizvoll.

Wie gut das NÖ-Skifahren in Corona-Zeiten letztendlich funktioniert, wird nicht nur vom Praxistest des NÖ-Hygienekonzepts abhängen, sondern auch von der Disziplin und dem Verständnis der Ski-Puristen im Lande.