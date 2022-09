SKN hat den Stagnations-Blues

Werbung

Nach sieben Runden führen die beiden NÖ-Underdogs Amstetten und Horn die 2. Liga an. Das ringt einerseits Respekt ab, weil sowohl im Most- wie auch im Waldviertel mit bescheidenen Mitteln das Optimum herausgeholt wird. Andererseits legt dieser Erfolgslauf schonungslos offen, dass jener Verein, der gerne das Flaggschiff des NÖ-Fußballs wäre, einmal mehr in einer Krise steckt. Der SKN zehrt noch von den drei Pflichtsiegen gegen das Schlusslicht-Trio Dornbirn, Rapid II und Kapfenberg. Nüchtern betrachtet ist der Saisonstart aber schlecht.

Woran‘s eher nicht liegt: an der Kaderstruktur. Der SKN hat zwar eine junge, aber qualitativ hochwertige Truppe, die durchaus imstande sein müsste, um die vorderen Plätze zu spielen.

Woran‘s eher schon liegt, ist eine Reihe von Gründen, die allesamt in der Trainerarbeit verortet sind: Die Mannschaft wirkte zuletzt in ein taktisches Korsett gezwängt und damit verkopft und gehemmt.

Einzelne Spieler sind körperlich nicht auf Top-Level, größere Teile des Teams wirken nicht spritzig.

Fünf Platzverweise in vier der letzten fünf Pflichtspiele sind zumindest starke Indizien dafür, dass es ein Disziplinproblem gibt.

Die SKN-Trainer Stephan Helm und Emanuel Pogatetz legen seit über einem Jahr die immer gleiche Platte auf. Sie heißt „Entwicklung“. Und sie ginge grundsätzlich ins Ohr, bekäme man auch zu hören, was sie verspricht. Weil die Schritte, die der SKN sportlich tut, aber eher seitwärts gehen, müsste die Scheibe „Stagnation“ heißen.

Dass die Nummer in St. Pölten derart lange vor sich hin leiern darf, liegt an allerlei internen Verwerfungen, die Abstieg und Geschäftsführer-Wechsel mit sich brachten. Um im Bild zu bleiben: Die Verantwortlichen hatten gut damit zu tun, dass die Bühne nicht einstürzt. Die Musik war lange zweitrangig.

Und jetzt? Der SKN hat mit Liefering, Blau-Weiß Linz und Amstetten drei harte Gegner vor der Brust. Gelingt da nichts, ist der Saisonstart auf Punkt und Beistrich so schlecht wie vor einem Jahr. Dann muss die Platte vom Teller und die DJs von der Bühne.