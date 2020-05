Sommerfrische ist das Wort des Jahres, wenn es um den Tourismus in Niederösterreich geht. Niederösterreich will sich jetzt, wo die Hotels Ende der kommenden Woche wieder öffnen dürfen, als Land für die Erholungs- und Entschleunigungssuchenden positionieren.

Bei all den Strapazen, die die Corona-Krise mit sich bringt, erscheint das auch tatsächlich nach einem idealen Angebot: Niederösterreich bedeutet insbesondere für Wiener keine weite Anreise, es bietet genug Platz und Ruhe genauso wie Kultur.

Die Chancen dafür, dass das diesbezügliche Marketingkonzept der NÖ-Werbung aufgeht, stehen wohl tatsächlich nicht so schlecht: Pauschalurlaube und große Fernreisen fallen heuer flach, Familien und junge, kinderlose Menschen werden daher den Heimaturlaub ins Visier nehmen. Und da hat Niederösterreich in der Tat viel zu bieten, was helfen kann, einfach mal die Seele baumeln zu lassen.

Das ist sowohl für Österreicher (und hier eben speziell die Wiener) attraktiv als auch für Menschen aus den Nachbarländern wie Deutschland, die ja ohnehin schon zu einem der Kernmärkte gehören. Der Niederösterreichische Tourismus könnte also tatsächlich halbwegs glimpflich aus der Coronakrise herauskommen.