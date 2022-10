Sport fängt zu Hause an

Werbung

Im Bezirk Korneuburg wurde zuletzt eine Pilotregion aus der Taufe gehoben, die den Gedanken der „Täglichen Turnstunde“ in die Schulen bringen soll. Das ist löblich. Das ist aber auch mager in Anbetracht der zehnjährigen Forderung danach.

Die Schule schafft es also – aus welchen Gründen auch immer – nur unzureichend, unseren Kindern Sportbewusstsein beizubringen. Ist das aber überhaupt Aufgabe der Schule? Klar wäre es für Eltern angenehm, den Kindern das Turnsackerl zu packen und damit einen Haken unter das Thema Sport zu machen. Seine Schützlinge in den Vereinssport zu integrieren – und da ist das Angebot in NÖ reichhaltig – ist weit fordernder. Mit seinen Kindern selbst Sport oder Bewegung zu machen erst recht.

Es entspricht offenbar dem Zeitgeist, Erziehung an die Schule auszulagern. Übrigens: Rennen und springen müssten die Kinder auch in der Schule selber.