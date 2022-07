Auf die Praxis schauen

Werbung

Die Zeitenwende ist momentan in aller Munde. Auch im Nachwuchsfußball steht uns eine solche ins Haus. Die neuen Regeln stellen eine kleine Revolution dar, die von Kindern, Trainern und Jugendleitern ein Umdenken erfordern.

Wie gut die Neuerungen wirklich klappen, wird sich in den nächsten Monaten herausstellen. Einen so breit angelegten „Datensatz“ kann keine noch so gute Studie im Vorfeld aufbereiten. Vorausgesetzt die Verbände schauen gezielt hin und hören gut zu in der bevorstehenden Saison. Schließlich geht’s um die bestmögliche Lösung für kleine Kicker – und um eine, die auch für die Vereine zu stemmen ist.

Stellt sich heraus, dass der Betreuungsaufwand für viele Klubs ein Problem ist, muss der ÖFB reagieren – via Förderschiene oder durch eine Adaptierung der Regeln. Die sind ja nicht in Stein gemeißelt. Und die Erkenntnisse aus der Praxis zu ignorieren wäre kontraproduktiv.