Wer an den Schrauben des „Systems Fußball“ dreht, braucht Fingerspitzengefühl. Und zu justieren gibt‘s einiges in den nächsten Jahren. Fad wird dem neuen Führungsgespann der Bundesliga nicht werden. Raphael Landthaler und Christian Ebenbauer erwartet ein Balance-Akt.

Wie viel Kommerz verträgt der Fußball? Wie sichert man den Klubs die im internationalen Wettbewerb essenziellen TV-Millionen ohne die Fans durch „zerpflückte“ Spieltage und unattraktive Anpfiffzeiten endgültig zu vergraulen? Und wie gelingt‘s, das Produkt Bundesliga digital wie auch konventionell noch besser zu vermarkten?

Die Interessen der internationalen Player wie Salzburg und der Dorfklubs wie Lafnitz unter einen Hut zu bringen könnte zur Mission Impossible werden. Zumal sich Österreich die Frage stellen muss, wie viel Profifußball das Land verträgt. 26 professionelle Klubs samt moderner Spielstätten sind jedenfalls weit und breit nicht in Sicht. Das Thema „2. Liga“ wird über kurz oder lang wieder am Tapet auftauchen. Bereits vor der Tür steht der Videobeweis.

In einem Jahr wird der VAR auch bei uns „amtieren“. Die Bundesliga wird gut daran tun, die Auswüchse zu vermeiden. In England steht die haargenaue Analyse durch den VAR schon in der Kritik. Dem Publikum im Stadion sind die Millimeterentscheidungen kaum zu vermitteln. Sie machen ein simples Spiel wie Fußball nicht besser, nur komplizierter. Landthalers Gespür aus seinen Jahren als Vereinsfunktionär, kann hier der Liga nur gut tun.