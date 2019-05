Vor knapp einem Jahr war an dieser Stelle zu lesen, dass der SC Wiener Neustadt seine Daseinsberechtigung verwirkt habe. Präsidentin Katja Putzenlechner und ihre Vorstandskollegen vergaloppierten sich im rechtlichen Schlagabtausch mit dem SKN St. Pölten in der Causa Atanga komplett, warfen Anstand und Moral über Bord.

In Wiener Neustadt sahen das damals viele anders. Das ist einerseits mit Lokalpatriotismus und andererseits mit „traditionellem“ St. Pölten-Bashing zu erklären. Leider trübte das in Wiener Neustadt den Blick auf das Offensichtliche ein. Der Traditionsverein wird und wurde von einer (zumindest) hoffnungslos überforderten Präsidentin geführt.

Ein Jahr später entzog der Senat 5 der Bundesliga in erster Instanz dem SC aufgrund falscher Angaben beim Lizenzierungsverfahren die Zulassung für die nächste Saison. In Wiener Neustadt herrscht Fassungslosigkeit. Auch deshalb, weil gerade ein neues Stadion gebaut wird, um dessen Realisierung so lange gekämpft wurde. Bürgermeister Klaus Schneeberger bekräftigt in einer Aussendung, dass die Stadt weiter hinter dem Stadionprojekt stünde. Das ist gut und richtig.

Dort steht aber auch, dass der Lizenzentzug unerwartet und überraschend käme. Das wiederum ist wie eingangs skizziert blanker Hohn. Doch nicht nur die Politik muss sich den Schuh anziehen, vor einem Jahr nicht reagiert zu haben, jeder einzelne, dem der Traditionsklub am Herzen liegt, hätte zumindest seine Stimme erheben müssen. Den entstandenen Scherbenhaufen hat Katja Putzenlechner federführend verursacht, zu verantworten haben ihn aber auch jene, die sie gewähren ließen.