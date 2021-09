Mehr als zwei Monate ist es her, dass Österreichs Fußball-Nationalteam ein ganzes Land in Euphorie versetzte und heroisch knapp im EM-Achtelfinale an Italien scheiterte. Ab Mittwoch warten drei WM-Qualifikationsspiele binnen einer Woche auf Alaba & Co. Rot-Weiß-Rot hat gute Chancen, sich für die Endrunde im Dezember 2022 zu qualifizieren. Gelingt es nicht, den Weg nach Katar über die Gruppe zu ebnen, hat Österreich immer noch das Hintertürl Nations-League, über das das Ticket nach Nahost gar nicht unwahrscheinlich scheint.

Österreich hat sich die Latte bei der EM im Juni selbst hoch gelegt. Gegen die Ukraine und Italien traute sich Teamchef Franco Foda endlich seine Mannschaft mit jener taktischen Ausrichtung aufs Feld zu schicken, die die Stärken seiner Spieler am ehesten zutage förderten.

Aktuell wartet auf Foda aber eine Nagelprobe. Mit Marcel Sabitzer, Stefan Lainer, Xaver Schlager und Sasa Kalajdzic fallen wichtige Spieler verletzt aus. Zudem kommt mit Florian Grillitsch ein Schlüsselspieler ohne Spielpraxis ins Teamcamp. Der Grafenbacher landete nach wochenlangem Transfergezerre bei seinem Klub Hoffenheim zuletzt auf dem Abstellgleis.

Wenn jetzt in Foda wieder der alte Zauderer hochkommt, dann ist das Indiz dafür, dass der Teamchef bei der EM nicht aufgrund seiner Überzeugung mutig spielen ließ, sondern das aus der Mannschaft kam. Dieser Lehrgang wird Fodas Lackmustest.