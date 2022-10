Die alpine Anti-Werbung

Werbung

Seit dem Jahr 2000 steigt in Sölden jährlich der Auftakt zum Alpinen Ski Weltcup. Immer im Oktober, immer rund um den Nationalfeiertag. – „traditionell“ heißt es mittlerweile gar.

Die Grundintention der Rennen am Rettenbachferner war, den Tourismus anzukurbeln. Mit perfekten Skibildern sollten potenzielle Urlaubsgäste animiert werden zu buchen.

Dabei: Unumstritten waren die Gletscher-Rennen mitten im Herbst nie. Ist so ähnlich wie mit den Schoko-Nikoläusen in den Supermärkten – da verschreckt der frühe Vogel eher viele Würmer, als dass er sie fängt.

Inmitten der Debatten um Klimawandel und Gletschersterben wirken die Rennen am Rettenbachferner aus der Zeit gefallen. Kopf in den Kunstschnee stecken und so tun, als ob nichts wäre? Das ist die alpine Form der Vogel-Strauß-Taktik. Als Werbung für den Wintertourismus taugt das jedenfalls nicht mehr.