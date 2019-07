Tour de France 2019! Gregor Mühlberger aus Haidershofen (Bezirk Amstetten) gewann beinahe eine Bergankunft, wurde immerhin Dritter. Patrick Konrad aus Ebreichsdorf war lange Zeit unterwegs Richtung Top Ten der Gesamtwertung. Medial gingen die Leistungen der beiden NÖ-Radprofis fast ein bisschen unter. Zumindest wenn man sich zurückerinnert, welchen Hype es um Peter Luttenberger, Georg Totschnig oder Bernhard Kohl gab, als sie in den Neunziger- und Nullerjahren für Furore sorgten. Dass der Heldenstatus des Trios aufgrund von Dopinganschuldigungen bzw. -überführungen nicht lange anhielt, sei jetzt mal dahingestellt.

Davon ausgehend, dass Mühlberger und Konrad ihre Erfolge sauber feierten, haben sie sich ganz einfach den falschen Sport oder zumindest die falsche Zeit ausgesucht, um umjubelte Stars zu sein. Der Radsport ist imagemäßig irreparabel zerstört.

Die jüngsten Enthüllungen untermauern diesen Eindruck. Wobei: Es sind eigentlich weniger Enthüllungen, denn Prahlereien mancher Teamverantwortlicher. Der letzte Schrei sind Ketonpräparate, mit deren Hilfe die Leistung der Radfahrer um bis zu 15 Prozent gesteigert wird. Darauf sind einige Profiteams mächtig stolz. Das Zeug steht nämlich (noch) nicht auf der Dopingliste, ist also legal. Ob diese Präparate gesundheitsgefährdende Nebenwirkungen hervorrufen, ist allerdings unsicher.

Sicher ist, dass Radsportler wie Autos im Motorsport getuned werden, an und jenseits der Legalitätsgrenze. Das ist vielleicht auch in anderen Sportarten so oder zumindest so ähnlich. Nur, was den Radsport betrifft, wissen das mittlerweile alle.