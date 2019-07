Leichtathletin Beate Schrott machte neulich via facebook ihrem Ärger über Dopingkontrollen Luft. Und das vollkommen zu Recht.

Dazu muss man wissen, dass Profisportler bestimmter Sportarten täglich ihren Aufenthaltsort und ein Zeitfenster von einer Stunde angeben müssen, in dem sie für Dopingkontrolleure zur Verfügung stehen. Schrott hatte am Vormittag einen wichtigen Termin, gab das Zeitfenster deshalb früh, zwischen 6 und 7 Uhr, an. Die Dopingkontrolleure – offenbar keine Frühaufsteher – läuteten um 6.55 Uhr. Zwar korrekt, aber für Schrott dennoch ärgerlich, weil die Kontrolle eineinhalb Stunden dauerte und sie zu spät zu ihrem Termin kam.

Jetzt gibt es freilich Menschen, die haben so gar kein Mitleid mit Sportlern und deren Befindlichkeiten. Dopingskandale auf der einen, blanker Neid auf der anderen Seite malen Bilder im Kopf. Aus dem sprudeln dann Sätze wie „Dafür verdient sie Länge mal Breite“ oder „Hätte sie halt was G’scheites gelernt“. Beides ist in Bezug auf Beate Schrott blanker Unsinn. Die St. Pöltnerin kann vom Sport eben nicht leben und arbeitet deshalb als Ärztin.

Da der Sport aber nicht ohne Dopingkontrollen auskommt, um wenigstens den Schein von Fairness zu wahren, werden sich beide Seiten zusammenraufen müssen. Ausgehend davon, dass saubere Sportler und Dopingkontrolleure im selben Team spielen, kann das im konkreten Fall nur bedeuten: Wecker stellen, liebe Leute von der Dopingkontrolle!