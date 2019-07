Wie der SKN St. Pölten versucht, unter der leidige Causa Transfersperre einen Schlussstrich zu ziehen, ist dreist: Presseaussendung mit großteils bereits bekanntem Inhalt, Hinweis auf einen – im übrigen ziemlich peinlichen – Formalfehler und aus. Ein Nachfragen ist unerwünscht und wird abgeschmettert. Diese Drei-Affen-Taktik – nichts sehen, nichts hören, nichts sprechen – wird von Klubanwalt Anton Hintermeier verteidigt. Der verweist auf eine Art Firmengeheimnis und meint gegenüber der NÖN, dass Medien und Öffentlichkeit kein Recht hätten, alles zu erfahren.

Das mag vielleicht rechtlich korrekt sein, impliziert aber auch, dass es mehr zu erfahren gäbe. Nämlich wie es passieren konnte, dass es der SKN St. Pölten nicht schaffte, sich rechtlich gegen ziemlich abstruse Anschuldigungen zur Wehr zu setzen und dem Verein damit unabsehbaren Schaden zuzufügen.

Der kapitale Denkfehler beim Umgang mit der Causa: Die Klubverantwortlichen lassen vollkommen außer Acht, dass sich Profifußball in der Unterhaltungsbranche abspielt. Da wird man vielleicht vordergründig an Toren oder Ergebnissen gemessen. Eigentlich geht es aber um ein Image, das Fans und Sponsoren vermittelt werden muss, um es dann zu verkaufen. So und nicht anders funktioniert Profifußball. So ein Image wird durch Emotionen gespeist. Das Blöde daran: Da lässt sich kaum etwas künsteln. Die sind da oder nicht.

Mit der Causa so umzugehen, wie es der SKN tut, rettet vielleicht dem ein oder anderen den Job, schadet letztlich aber dem Klub. Am Ende will dem Affen nämlich niemand mehr dabei zusehen, wie er sich Augen, Ohren und Mund zuhält.