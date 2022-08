Eine fatale Verzwergung

Werbung

Selbstzerfleischung in Grün-Weiß! Nach Fan-Protesten kündigten Präsident Martin Bruckner und Geschäftsführer Christoph Peschek ihre Rückzüge an. Interessant ist dabei, was das – über die Jahre gut gefüllte – Fass zum Überlaufen brachte. Gegner Vaduz wurde im Vorfeld fatalerweise verniedlicht, weil er aus Liechtenstein kommt und gerade deshalb vom Tropfen zum Kübel.

Nicht falsch verstehen, Rapid spielte grausam schlecht, aber mit einer Amateurtruppe aus Bäckern oder Maurern hat diese Mannschaft nichts gemein. Der FC Vaduz ist ein Profiteam und stieg erst 2020 aus der Schweizer Super League ab, vergleichbar also mit der Admira oder St. Pölten.

Übrigens: Ausgerechnet Lokalrivale Austria scheiterte vor einem Jahr am isländischen Klub Breidablik, dessen Marktwert auf nicht einmal die Hälfte von Vaduz kommt. Der Aufschrei war damals nicht einmal halb so groß.