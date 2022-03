Es liegt nicht an der ÖFB-Struktur

Werbung

Erinnern Sie sich an den Auftritt von Wolfgang Mückstein im Dezember in der ZIB 2? Der damalige Gesundheitsminister beantwortete jede Frage mit den gleichen drei, vier eingeübten, wenig aussagekräftigen Sätzen. Zum Fremdschämen und schon jetzt ein Stück Zeitgeschichte!

Auf besondere Art und Weise getoppt wird Mückstein praktisch bei jedem seiner Auftritte von ÖFB-Präsident Gerhard Milletich. Der stellt sich nämlich weder vorbereitet noch mit dem kleinsten Anflug an rhetorischem Talent gesegnet vor die Kameras. Und er schafft damit ein Kunststück: Er lässt den ÖFB noch dilettantischer erscheinen, als er ist.

Nicht falsch verstehen: Beim ÖFB läuft nicht alles rund. Es ist aber nicht so, dass dort seit Jahren alle Räder stillstehen, ganz im Gegenteil. Erst vor einem Monat stellte Sportdirektor Peter Schöttel die Neuerungen und Vorhaben der Öffentlichkeit vor. Da war viel Gutes, viel Innovatives und ein Hinweis dabei. Nämlich, dass der ÖFB eben nicht nur das Herren-Nationalteam sei.

Alaba & Co. sind aber nun mal die Aushängeschilder und die Cashcow des ÖFB. Und dort besteht jetzt Handlungsbedarf. Das Team braucht – und zwar in dieser Reihenfolge – eine passende Spielidee und den passenden Trainer dazu.

Viele Kritiker fordern jetzt gar eine breit angelegte Reform, ohne aber Lösungen zu nennen. Die Agenden des A-Teams in die profunden Hände der Bundesliga zu legen, war noch das Konkreteste, das zu hören war. Eine gute Idee? Eher nicht. Nur zur Erinnerung: Frank Stronach schaffte es dort einst mit viel Geld und keiner Fußballkompetenz ins Präsidentenamt.

Das Problem liegt nicht vordergründig in der Struktur des ÖFB – die sieht übrigens in anderen erfolgreichen internationalen Verbänden nicht großartig anders aus –, sondern in der Kompetenzvergabe. Für die sportliche Ausrichtung des Verbandes und in weiterer Folge für die Auswahl des Teamchefs muss der Sportdirektor und nicht das Präsidium zuständig sein. Übrigens: Wäre das so, dann hätte Milletich auch deutlich weniger oft die Gelegenheit den ÖFB zu blamieren.