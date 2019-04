Wer ab und an tippt, kann den heimischen Sport unterstützen. U. a. aus den Einnahmen der Lotterien speist sich der „Topf“ der österreichischen Sporthilfe. Um die Verteilung der Mittel ist nun eine heftige Debatte entbrannt. Unter Verweis auf die kleineren Teilnehmerfelder bei manchen Frauen-Disziplinen wollte man bei der Sporthilfe schärfere Förderkriterien einführen. Um unterstützt zu werden müsste z. B. eine Snowboarderin unter die Top Vier fahren, während ihren männlichen Kollegen ein Rang unter den besten Acht zur Förderwürdigkeit reicht. Dass dies auf wenig Gegenliebe stößt, war absehbar. Die Sporthilfe ist mittlerweile zurückgerudert, hat Anpassungen versprochen.

Kommt die Neuregelung wie ursprünglich geplant, wäre das ein falsches Signal! Klar: In noch jungen Sportarten ist’s tendenziell leichter, an die Spitze zu kommen als etwa bei weltweit etablierten Klassikern wie der Leichtathletik. Freilich gilt das fürs Männer-Synchronschwimmen ebenso wie fürs Frauen-Skispringen. Klar ist: Als Instrument der Spitzensportförderung hat die Sporthilfe nicht primär Leistung zu unterstützen – auch der 2.000. eines Marathons hat hart trainiert – sondern an die ausgewiesenen Erfolge anzuknüpfen.

Um diese möglich zu machen, wird man freilich gerade in „jungen“ Sportarten um Starthilfe nicht herumkommen. Und: Der Fokus sollte nicht auf den Arrivierten, sondern auf den Jungen liegen, die erst am Weg an die Spitze sind. Darüber sollte man diskutieren. Nicht darüber, ob „weibliche“ Leistungen weniger wert sind.