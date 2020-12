Das Ungewohnte ist zum Gewohnten geworden. Geisterspiele im Fernsehen wirken längst nicht mehr so verstörend wie noch im Frühjahr. Vielmehr fällt aus der Reihe, wenn fallweise wieder Fans im Stadion erlaubt sind. Die internationalen Auftritte von Salzburg und dem WAC in Russland wirkten wie eine Reise in die Vergangenheit…

Die große Frage wird sein, was Corona mit den Fußballfans im letzten Jahr gemacht hat? Einen kleinen Vorgeschmack gab es in den wenigen Wochen im Sommer, als Fans im Stadion erlaubt waren. Das Alarmierende war da, dass viele Klubs nicht einmal die limitierten Plätze an den Fan brachten. Trauriges Negativbeispiel aus NÖ-Sicht: Im September kamen beim Spiel SKN gegen Rapid nur 1.563 Zuschauer anstatt der 2.000 möglichen. Klar waren die Voraussetzungen damals nicht gerade „fanfreundlich“.

Abstandhalten, keine Stehplätze, lediglich Aboverkauf etc. – im Kopf sollte man das trotzdem haben, wenn realistischerweise im Sommer die Stadien wieder all ihre Tore öffnen. Von alleine werden die Fans wahrscheinlich nicht zurückkommen.

Da braucht‘s einen Wachmacher, einen Paukenschlag. Freier Eintritt am ersten Spieltag der „Post-Corona-Zeit“! Am besten staatlich finanziert. Brot und Spiele de luxe! Das wäre Populismus in Reinkultur. Andererseits: So g‘schamig ist die Politik für gewöhnlich ja eh nicht, wenn es darum geht, dem Volk aufs Maul zu schauen.