Ausgerechnet gegen Andreas Herzog setzte es am Sonntag ein Debakel. Die vom Breitenfurter betreuten Israelis bestraften die rot-weiß-roten Nachlässigkeiten. Das 4:2 gegen Österreich ist zweifelsohne eine Genugtuung für Herzog, der sich schon mehrmals Hoffnungen auf den Teamchefposten beim ÖFB gemacht hat und mehrmals gewogen, aber für zu leicht befunden wurde.

Eine Genugtuung auch für Willi Ruttensteiner, der nun beim israelischen Verband tätig ist. Der ehemalige Sportdirektor war zwar nicht der „Darling“ der Landesverbandspräsidenten, wohl aber mitverantwortlich für den Aufschwung in der Ära von Marcel Koller. Besser ist’s seit seinem Abgang nicht geworden beim ÖFB.

Mochte man nach dem 0:1 gegen Polen noch von Pech sprechen, fallen dem leidgeprüften Fußballfreund nach dem 2:4 in Haifa andere Bezeichnungen ein. Franco Foda ist angezählt, wenn auch die EM-Qualifikation gerade erst begonnen hat. So naiv darf sich eine österreichische Nationalelf – trotz aller Ausfälle – nicht präsentieren. Dafür steckt zu viel Qualität in den Einzelspielern, zumal ja Israels Aufgebot auch nicht aus dem Füllhorn von Legionären aus den Topligen schöpfen kann. ÖFB-Führung und Teamchef müssen sich hinterfragen.

Am wenigsten Schuld trifft an der Misere Marc Janko. Dass der bald 36-Jährige mit seiner vergebenen Topchance gegen Polen zum tragischen Helden wurde, ist Ironie des Schicksals. Janko ist da, wenn ihn das Team ruft, gibt immer hundert Prozent. Was sich nicht von allen ÖFB-Assen behaupten lässt.