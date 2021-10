Gut gefüttert zum einsamen Wolf

Eine Nachwuchshoffnung tat es und die „Grande Dame“ der niederösterreichischen Sportszene sprach es auch an: Sie lobten die Förderstruktur im Sportland Niederösterreich.

Ohne diese Unterstützung könne sie jetzt nicht in Los Angeles studieren und trainieren, ließ Schwimmerin Marlene Kahler bei der Sportlounge via Video-Botschaft wissen. Und Michaela Dorfmeister ist mit zwei Gold- und einer Silbermedaille immer noch Österreichs erfolgreichste Olympia-Starterin. Im Vergleich zu anderen Bundesländern sei die Struktur in Niederösterreich ein Vorzeigemodell, sagt sie. Bei Sportlandesrat Jochen Danninger ging das freilich runter wie Öl, zumal die aktuelle Stoßrichtung noch vehementer Richtung Nachwuchsförderung geht.

Eine, die Niederösterreichs Sportstruktur und die Förderprogramme dahinter federführend aufgebaut haben, war mit Liese Prokop eine von Danningers Vorgängerinnen. Deren Gatte Gunnar ist darauf zurecht stolz, weist aber auch stets darauf hin, dass die größten Erfolge in Österreichs Sport nicht aus dieser Struktur heraus erwuchsen.

Die Tennisspieler Muster oder Thiem, die Skifahrer Maier oder Hirscher – es seien stets die kleinen Zellen gewesen, die funktionierten und für die außergewöhnlichen Erfolge sorgten. Dort, wo sich laut Prokop positiv Verrückte mehr oder weniger dezent außerhalb des Systems bewegten, ging Großes hervor.

Der sensationelle Olympiasieg von Radsportlerin Anna Kiesenhofer ist das jüngste Role-Model für Prokops Theorie. Die Niederkreuzstettnerin ging wohl noch konsequenter ihren eigenen Weg, als es Thiem, Hirscher & Co je taten.

Ist jegliche Förderstruktur –finanziell und puncto Infrastruktur – also umsonst oder zumindest überbewertet? Finden richtige Sieger also ohnehin auf unwegsameren Pfaden zum Erfolg? Das eine schließt das andere nicht aus. Leistungssport braucht vor allem im Nachwuchsbereich Unterstützung, damit Sportler überhaupt bis an jene Weggabelung kommen, an der sie in Richtung zu individuell perfektioniertem Umfeld abbiegen können.