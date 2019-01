So ein Fußballverband ist in seinem Aufbau und in seiner Struktur ein wenig – nennen wir es speziell. Er macht die Regeln, setzt sie um und sanktioniert sie. Legislative, Judikative und Exekutive in einer Hand – im normalen Leben würde man von einer Diktatur sprechen. Im Fußball sind straff strukturierte und geführte Verbände zumindest eine seit Jahrzehnten gängige Praxis. Und weil das Wort „Diktatur“ ein wenig böse und belastet ist, bezeichnen wir den ÖFB samt seiner Landesverbände freundlicherweise als machtvollen Mikrokosmos.

Der funktioniert so lange, wie er nicht von außen gestört wird. Wenn also die Regeln, die der Verband macht, mit den Gesetzen „des richtigen Lebens“ kollidieren, dann wird’s eng.

Jüngstes Beispiel: Der Verband regelte die Ausbildungsentschädigungen neu. Im Zuge dessen erhöhte er im Sommer die Beiträge für Landesausbildungszentren (LAZ). Dagegen ist grundsätzlich nichts zu sagen. Er tat das aber so, dass diese höheren Sätze rückwirkend für die gesamte LAZ-Ausbildung angewandt werden. Gesetzlich legal? Der Verband sagt „Ja“, die Fußballergewerkschaft VdF sagt „Nein“. Fair ist die Sache aber garantiert nicht.

Dem Niederösterreichischen Fußballverband ist deshalb auch nicht ganz wohl dabei. Er verrechnet laut eigenen Angaben die erhöhten Sätze nur in Verbindung mit anderen Landesverbänden, nicht aber den eigenen Vereinen.

Viel Macht bringt viel Verantwortung. Und viel Verantwortung bedingt Vertrauen. Wer das missbraucht, macht seinen Mikrokosmos verwundbar.