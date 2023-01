(K)ein Platz für Talente

Werbung

Eine neue Zeitrechnung beginnt ab Sommer bei der Ausbildung des heimischen Spitzennachwuchses. Bisher kickten 13 Standorte in der ÖFB-Jugendliga. Mittelfristig sollen bis zu 28 Jugendtalenteschmieden auf Top-Niveau arbeiten – teils weiterhin unter der Akademie-Flagge oder aber unter dem neuen Qualitätssiegel ÖFB-Nachwuchszentrum (NWZ).

Der Fußballbund hat dabei auf das Drängen einiger aufstrebender Klubs reagiert und das Akademie-Korsett gelockert. Mit den NWZ soll eine „Zwischenstufe“ am Weg zum Akademie-Status eingezogen werden und den Vereinen ein niederschwelliger Einstieg ermöglicht werden. Diese Chance dürfte man wohl in Horn und Amstetten ebenso beim Schopf ergreifen wie beim SKN St. Pölten.

Niederösterreich könnte somit ab Sommer über zwei Akademien (jene vom NÖ Verband in St. Pölten betriebene und jene der Admira) sowie über drei Nachwuchszentren verfügen. Schlagen sich die Qualitätskriterien des ÖFB in der Ausbildung nieder, profitieren die besten blau-gelben Kicker künftig von verbesserten Bedingungen am Weg an die Spitze. Und der ÖFB hat nun noch mehr Auswahl bei der Selektionierung der Nachwuchsnationalteams.

Freilich hat die Medaille eine Kehrseite. Der „Output“ der Talenteschmieden wird sich in den nächsten Jahren verdoppeln, die Arbeitsplätze im Profibereich aber wohl nicht. Was bedeutet: Mehr als schon bisher drängen gut ausgebildete Kicker auf den Markt und werden zu einem guten Teil in den Landes- und Regionalligen landen.

Was der fußballerischen Qualität durchaus guttun wird, bei den Klubs im gehobenen Amateurbereich aber auch die Sinnfrage aufwirft: Wozu noch selber Jugendarbeit betreiben? Aus den Akademien und den NWZ kommt genügend „Material“ nach, mit Jungs und Mädels aus den eigenen Reihen lässt sich‘s schwer mithalten. Und nur für andere Klubs im Unterhaus ausbilden? Das freut wohl nur die wenigsten.

Das Dilemma lässt sich nur schwer auflösen. Anreize für die Nachwuchsarbeit unterhalb des Spitzenlevels sind künftig noch wichtiger als zuvor.