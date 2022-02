Lösung mit Rattenschwanz

Die Landesliga-Reserveteams in die 2. Klassen eingliedern? Darüber wird schon lange diskutiert. Und es hat Gründe, warum diese Reform noch nicht auf den Boden gebracht wurde.

Die Landesligavereine forcieren – mit Ausnahme von Langenrohr – alle die Eingliederung. Entscheidender ist aber, dass die Reform für die 2. Klassen stimmig ist.

Dort schlägt das Vereinssterben mit voller Wucht auf. Dort gab es vor wenigen Jahren noch 18 Klassen, aktuell sind es 16 und die sind nicht alle mit den als Optimum erkorenen 14 Klubs gefüllt. 16 zusätzliche Teams würden für Entspannung am Sockel der Fußball-Pyramide sorgen – zumindest auf den ersten Blick.

Der Hund liegt wie so oft im Detail begraben. Die zu verteilenden Landesliga-Teams fallen nicht dort an, wo sie „benötigt“ werden. Die Eingliederung zieht also Übersiedelungen von Vereinen in andere 2. Klassen nach sich. Das birgt Konfliktpotenzial.