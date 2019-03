ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel hat reichlich Erfahrung darin, sich im Glanz von Medaillen zu sonnen, aber auch darin, Doping-Skandale zu moderieren. Die angedrohte Konsequenz aus dem jüngsten ist interessant. Er will der Langlauf-Sektion den Geldhahn zudrehen und sie damit, was den Spitzensport betrifft, killen.

Macht er damit aber nicht einer ganzen Sportart den Garaus? Die Rechnung geht so: Spitzensportler dienen der breiten Masse als Vorbilder, selbst sportlich aktiv zu werden. Diese These darf angesichts der allgemeinen (Un-)Sportlichkeit der Österreicher grundsätzlich aber hinterfragt werden. Wenn, so wie die Langläufer, Spitzensportler ohnehin nicht als Vorbilder taugen, dann ist die Rechnung unter Garantie falsch.

Schröcksnadels Mut zur Lücke ist also nur konsequent. Und außerdem: Sportarten kommen und gehen. Im Mittelalter beispielsweise war die Tjost, das ritterliche Lanzenreiten, sehr populär. Irgendwann einmal fanden es vielleicht manche Ritter nicht mehr so prickelnd, vom Pferd zu fallen und Gefahr zu laufen, sich dabei den Hals zu brechen. Wahrscheinlicher ist, dass die Mütter der angehenden Lanzenreiter ein „wehe dir, du steigst mir auf das Pferd rauf“ ausstießen. Vielleicht gefolgt – da fehlt die lückenlose Überlieferung – von „da hast zwei Dachlatten, tu ein bisserl langlaufen“.

Jetzt haben sich also die Langläufer als Vorbilder endgültig disqualifiziert. Und? Steht ja jedem frei, ab sofort Radprofis nachzueifern. Okay, das war jetzt ein mieses Beispiel …