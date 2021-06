Leugnen, Wut, Verhandeln, Depression und Akzeptanz – das sind die fünf Phasen der Trauer. Jene, denen der SKN St. Pölten nahe steht, machten sie alle durch.

Das Leugnen dauerte beim SKN wochenlang. Viele wollten ganz lange nicht wahrhaben, dass die St. Pöltner tatsächlich Gefahr laufen, abzusteigen. Verstärkt wurde das durch die „Wunderpille“ Relegation. Die sollte aber nicht heilen, sondern tödlich sein.

Nach dem 0:4 in Klagenfurt kam die Phase der Wut. Bei wem sie am stärksten ausgeprägt war? Richtig! Bei Frenkie Schinkels. Der kanalisierte seinen Zorn in einem Video. Das ging viral, und alleine auf Facebook wurde es knapp 250.000 Mal gesehen. Die meisten davon kritisierten Ambiente (Schweizerhaus) und Umstände (unter Alkoholeinfluss). Viele, denen es gelang, das zu subtrahieren, konnten Schinkels Wut aber durchaus teilen oder zumindest nachfühlen.

Zwischen Mittwoch und Samstag war die Phase des Verhandelns. Vielleicht sollte es am Samstag ja doch ein Fußball-Wunder geben, und der SKN holt das 0:4 im Rückspiel noch auf… Tat er nicht.

Die Depression war bei vielen Fans schon vorher da. Nach dem besiegelten Abstieg war sie allgegenwärtig. Viele sahen zu diesem Zeitpunkt das Ende des „Projekts“ SKN St. Pölten gekommen.

Ein paar Tage nach dem Abstiegsdesaster setzte die Akzeptanz ein. Das ist jene Phase, wo man wieder fähig ist, zu analysieren und konstruktiv zu planen.

Der Abstieg war in dieser Saison nicht zu erwarten, weil der Verein finanziell die Möglichkeiten hatte, sich in der oberen Tabellenhälfte zu etablieren, anstatt abgeschlagen und völlig verdient abzusteigen. Das als Betriebsunfall abzutun und einfach so weiter zu machen wie bisher wird aber nicht funktionieren. Wenn man den Abstieg als Chance begreift, jahrelange Fehlentwicklungen zu reparieren, dann könnte er auch zum Glücksfall werden. Wer das nicht erkennt, der ist noch nicht bei der Phase der Akzeptanz angelangt.