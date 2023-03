Wolfsburg macht ernst

Werbung

Der SKN übernahm am Wochenende wieder die Tabellenführung in der 2. Liga. Favorit auf den ersehnten Aufstieg in die Bundesliga bleibt dennoch Blau-Weiß Linz, das aktuell gefestigter wirkt als die Wölfe.

Selbst wenn dem SKN im Sommer die Rückkehr ins Oberhaus gelänge – finanziell bliebe die Lage prekär. Zur Erinnerung: St. Pölten bekam im Vorjahr die Lizenz erst im zweiten Anlauf, schleppt einen ziemlichen Batzen negatives Eigenkapital mit und hat den Rückzug von zwei potenten Sponsoren (Spusu, Denner) zu verdauen.

Die Rettung naht aus Norddeutschland. Wie die NÖN erfuhr, wird in Kürze ein breiterer Einstieg des Kooperationsvereins verkündet. Wolfsburg schießt Geld nach, um das Budget-Loch zu stopfen und die wirtschaftliche Basis für den Aufstieg zu legen. Verlust an Eigenständigkeit? Ja, diese Kritik ist zulässig. Die Alternative wäre aber die Klub-Pleite gewesen.