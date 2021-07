Am Sonntag endet die Fußball-Europameisterschaft mit dem Finale in Wembley. Österreich schied nach einem begeisternden Match gegen Italien aus und heimste Lob aus dem In- und Ausland ein. In eine Platzierung umgerechnet beendet Rot-Weiß-Rot das Turnier auf dem geteilten neunten Platz. Na allerweil nehmen wir das!

In etwas mehr als zwei Wochen steigt das nächste Hochamt des Sports – die Olympischen Spiele in Tokio. Wer von dort mit einem neunten Platz heimkommt, wird abgewatscht werden. Zumindest war es in der Vergangenheit stets so. Irgendwann kam irgendjemand – wahrscheinlich ein Skifahrer – zur Erkenntnis, dass bei Olympia nur die Medaillen zählen. Er schlug damit das Pendel von einem Extrem („Dabeisein ist alles“) ins andere.

Beide Maßstäbe sind Blödsinn. Es geht um Leistungssport und um eine realistische Einschätzung von selbigem. Eine Bronzemedaille in der alpinen Kombination bejubeln und einen sechsten Platz im Leichtathletik-Siebenkampf der Frauen kritisieren oder gar verspotten? Das zeugt nicht gerade von Fachkompetenz. Skifahren ist ein Nischenprodukt, Leichtathletik eine Weltsportart.

Genauso falsch ist es übrigens, aus der Medaillenstatistik auf die Sportlichkeit der Gesamtbevölkerung zu schließen, wie das nach den medaillenlosen Olympischen Spielen 2012 passierte. Das hat nämlich, wenn, dann nur marginal miteinander zu tun.