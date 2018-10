Stau auf der Busspur in Oslo. Was ist passiert? Ein Unfall? Nein, nein, Tesla-Fahrer sind unterwegs. Die Kurz-Regierung will, nachdem die Förderungen nicht den gewünschten Erfolg bringen, das E-Auto ganz nach dem Vorbild des Öllandes Norwegen schmackhafter machen. So sollen die Busspuren für die E-Autos freigegeben werden. Das heißt aber auch: Reich gegen Arm. Warum wird Otto Normalverbraucher bestraft, weil er sich nur einen neuen, normalen Wagen mit Verbrennermotor, Abgasnorm Euro 6d-Temp, leisten kann? Durch das geplante Freigeben der Busspuren ist zudem die Attraktivität der Öffis gefährdet.

E-Autos werden erst boomen, wenn das Angebot stimmt (und das dauert noch). Sie müssen leistbar sein. Sie müssen eine echte alltagstaugliche Reichweite haben. Es muss auch die Infrastruktur (ausreichend Schnelllader) da sein. Viele Autoprofis sind sich übrigens nicht mehr so sicher, dass das E-Auto der Weisheit letzter Schluss ist.