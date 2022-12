System adé?

Werbung

Stoff für Unmut gibt es in Österreich genug: Echte und vermeintliche Skandale quasi im Monatstakt, eine Überforderung vieler Entscheidungsträger angesichts multipler Krisen, ausbleibende Debatten über notwendige Reformen. Angesichts einer ausbaufähigen Stimmungslage ist es kein Wunder, dass immer öfter die „Systemfrage“ gestellt wird. 2022 war in dieser Hinsicht ein spezielles Jahr, Vertrauenswerte in die Politik sanken auf neue Tiefstwerte.

Sind die Art und Weise, wie wir uns als Gesellschaft organisieren, noch zeitgemäß? Bringen wir die Lösungskompetenz für komplexe Probleme überhaupt noch auf? Diese Fragen sind nicht nur legitim, eine Gesellschaft, die sich selbst ernst nimmt, muss sie sich immer wieder stellen. Das Problem an der Sache: Diverse Gruppierungen von rechts, aber auch von links, versuchen die gegenwärtige Systemkrise dafür zu nutzen, gleich alles abzuschaffen, was für den Aufstieg der Republik entscheidend war und ist.

Deshalb ist bei Feldzügen gegen das „System“ Skepsis angebracht. Allzu oft werden sie aus ideologisch bedenklicher, anti-demokratischer Ecke lanciert.

Auch wenn es angesichts der Über-Emotionalisierung politischer Debatten wie ein frommer Wunsch ans Christkind wirkt: Es ist für uns alle zentral, die Diskussion nüchtern zu führen. Ja, wir sollten debattieren, was sich ändern muss, um Vertrauen wiederherzustellen. Wir sollten aber auch darüber reden, welche Prinzipien unbedingt bewahrt werden müssen, um die Gesellschaft nicht weiter erodieren zu lassen.