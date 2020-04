Dramatisch war es für sie schon lange. Da war von Corona noch keine Rede. Und Österreichs Kinos starben trotzdem. Dann ging es, zumindest für einige, darunter auch Niederösterreichs Programmkinos, leise bergauf. Und für Österreichs Filmwirtschaft sogar ziemlich steil – nicht nur wegen eines Oscars.

Und jetzt? Sind die Drehs gestoppt. Und die Kinos geschlossen. Und die Aussichten? Trüb. „Sehr schwierig“ sei die Situation in der Filmbranche, meinte Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek erst am Freitag. Und hatte für die Filmschaffenden – noch – keinen Zeitplan zur Entspannung der Lage. Für die Kinos könnten sich Anfang Juli wieder die Türen öffnen – aber nur im Freien. In den Sälen könnte es noch bis Herbst dauern, bis die Leinwände wieder flimmern.

Bis dahin hat man, sagt auch Niederösterreichs Cinema Paradiso, „hundert Prozent Ausfall“. Da hilft es wenig, wenn man die nächsten Konzerte schon weit in den Herbst verschoben hat. Da hilft es mehr, wenn Niederösterreichs größter Kulturförderer, das Land nämlich, seine Förderungen weiterzahlt und auch sonst an allen Ecken hilft. Da würde es aber ganz viel helfen, wenn auch der Bund ein Kultur-Care-Paket schnüren würde. Oder zumindest einen hoffnungsfrohen Zeitplan. Sonst sterben die nächsten Kinos bestimmt – spätestens nach der Krise.