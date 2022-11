Trennen ist gut, vermeiden besser

Werbung

Leere Flaschen, Chipssackerl und Dosen kommen (mit Ausnahme von Neunkirchen) bald überall in NÖ in die Gelbe Tonne bzw. den Gelben Sack. Die fünf verschiedenen Mülltrennsysteme werden 2023 vereinheitlicht. Der Bezirk Gmünd zieht 2025 nach.

Wie die Umstellung auf gemeinsame Sammlung aller Verpackungen außer Papier und Glas im Detail funktioniert, wird die Praxis zeigen. Gut möglich, dass etwa bei der Häufigkeit der Müll-Abholung nachjustiert werden muss. Ein Gewinn ist das neue System aber fix.

Einheitliche Regeln machen das Müll-Trennen leichter. Wenn allen klar ist, wohin welcher Abfall gehört, kann er zumindest aus Unwissen nicht mehr einfach im Restmüll landen. Das ist wichtig, damit NÖ die von der EU fixierte Recycling-Quote erreicht.

Getan ist es aber auch mit der so hoffentlich steigenden Quote noch nicht. Um die Umwelt zu schonen, muss Müll ganz vermieden werden. Mit 580 Kilo pro Jahr und Kopf haben wir da in Niederösterreich noch Luft nach oben.