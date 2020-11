Eine Demokratie lebt davon, dass es gute Verlierer gibt. Es war zwar richtig, dass der im Jänner als neuer US-Präsident antretende Joe Biden in seiner Siegesrede versuchte, eine Brücke ins unterlegene republikanische Lager zu schlagen. Zentral für die Beruhigung der emotionalen Ausnahmesituation wäre aber das Eingeständnis der Niederlage durch Donald Trump.

Seit Ende des 19. Jahrhunderts ist es in Amerika Usus, dass der unterlegene Kandidat eine „Concession speech“ hält, in der er das Wahlergebnis nicht nur anerkennt, sondern dem Sieger das Beste für seine Amtszeit wünscht. Die Wunden des Wahlkampfs können nur so verheilen. Diese Größe aber hat Trump nicht. Nach den vergangenen Jahren braucht einen das nicht zu verwundern. Weit befremdlicher ist, was aus der „Grand Old Party“ (GOP) genannten Republikanischen Partei geworden ist.

Von Ausnahmen abgesehen, haben deren Granden in den Tagen nach der Wahl Trump die Stange gehalten. Sie haben seine fiebrigen Verschwörungsfantasien von „illegalen Wählerstimmen“ geteilt. Manche denken daran, Trump 2024 wieder ins Rennen zu schicken – und sich bis dahin in Brachialopposition zu üben.

Man kann der GOP nur die Einsicht wünschen, dass der Weg einer weiteren Radikalisierung in eine Sackgasse führt: für die Partei des Abraham Lincoln, aber auch für die USA. Wichtig wären eine Neuausrichtung und das Besinnen auf jene Tugenden der Partei, die sie einst stark machten. Dafür allerdings müsste man erst realisieren, dass man diesmal verloren hat.