Ja, ums mit dem Innenminister zu sagen: Jede und jeden „zipft“ diese Corona-Krise an. Ja, die Regelungen, was nun sein darf und was mit indirektem Freiheitsentzug ohne Gerichtsverfahren bestraft wird, sind nicht nur für Otto Normalverbraucher verwirrend. Ja, die Regierung hat mehr Fehler gemacht als nötig. Nein, die Opposition hat sich in dieser Situation nicht zu einer echten Alternative gemausert.

Keine Angst, das soll nicht der x-te Kommentar des Lamentos werden. Denn was in dieser Krise neben unserer Unfähigkeit, mit ebendieser umzugehen, auffällt, ist, dass wir unseren Blick nur aufs Negative gerichtet haben. Uns fällt bloß auf, was nicht funktioniert. Die Errungenschaften werden vergessen.

Deshalb: Danke an die Corona-Fighter im Gesundheitsbereich. Danke an die Technologie-Freaks, die uns mit Möglichkeiten für die (leidigen, aber doch so wichtigen) Videokonferenzen und Distance-Learning-Werkzeuge ausgestattet haben. Danke an die Wissenschaftler, die in weniger als einem Jahr (!) Impfstoffe auf den Tisch gelegt haben, die ein zartes Versprechen für ein Ende der Dominanz der Pandemie abgeben.

Stellen Sie sich Homeoffice vor 20 Jahren vor! Malen Sie sich aus, welche Ernte ein Kanzler vor zehn Jahren eingefahren hätte, wenn er Licht am Ende des Tunnels erkannt hätte, weil eh schon in fünf Jahren mit einem Impfstoff zu rechnen sei! Deshalb: Sudern ist okay, es hilft bei der Verarbeitung der Ereignisse. Aber wir sollten nicht vergessen, was unsere Gesellschaft im 21. Jahrhundert binnen kürzester Zeit zu leisten imstande ist.