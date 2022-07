Und alle, alle, alle spielen

Werbung

Sechs waren es vergangene Woche. Neun (!) Premieren sind es diese Woche. Dazu noch zwei Festivals (eines am Litschauer Herrensee, eines im Semmeringer Grandhotel), die dieses Wochenende starten. Ein Kinosommer, der schon läuft. Und einiges mehr, das noch kommt.

So dicht war Niederösterreichs Theater-, Musik-, Film- und Kultursommer nicht mal vor der Pandemie. Denn: Jetzt spielen alle. Manche wieder, viele noch immer, andere zum ersten Mal. Und doch ist nichts so wie damals (als noch keiner an Corona und andere Katastrophen dachte). Weil: Nichts ist selbstverständlich.

Nicht das Holz fürs Bühnenbild. Nicht das Papier fürs Programm. Und schon gar nicht das Publikum (auch wenn es wieder kommt). Und wenn dann ein paar Tage vor der Premiere einer auf der Bühne krank wird, wird’s hinter der Bühne noch schwieriger. Und doch: Sie spielen. Alle. Allein dafür: Applaus!