Mit großem I und kleinem Sternchen hat das nichts zu tun. Mit Bekenntnissen und Gedenktagen auch nicht. Die machen nur das sichtbar, was noch immer Realität ist: die fehlenden Frauen. Die sind vielleicht nicht mehr in der Kultur im Allgemeinen, aber in der Musik im Besonderen noch immer viel zu selten. Und unter den Komponisten muss man sie gar mit der Lupe suchen, die -innen.

76 zeitgenössische Komponisten spuckt etwa die Musikdatenbank von Österreichs Musikinformationszentrum mica in der Suchkategorie „gebürtige Niederösterreicher“ aus. Bassist Georg Breinschmid findet sich da, Akkordeonist Otto Lechner oder Trompeter Thomas Gansch, Friedrich Cerha (gebürtiger Wiener) ist da gar nicht dabei.

Sucht man nur die zeitgenössischen Komponistinnen unter den gebürtigen Niederösterreichern, bleiben gerade einmal zwölf. Darunter Clara Luzia, die gerade den Stella für herausragende (Bühnen-)Musik gewonnen hat. Oder Viola Falb, die dafür nominiert war. In Zahlen ist das nicht einmal ein Sechstel. Oder schlicht und einfach: viel zu wenig. Und das liegt wahrlich nicht (nur) an den Frauen!