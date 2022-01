Unfaire Erwartung

Für die vergangenen beiden Jahrgänge war die mündliche Matura wegen Corona freiwillig. Die heurigen Kandidaten müssen sie wieder absolvieren. Das verkündete Minister Martin Polaschek und sorgte damit für Groll bei Schülern. Sie streiken und fordern wieder Freiwilligkeit. Polaschek lehnt die ab, weil es diesmal kaum Heimunterricht gab.

Nach fast zwei Jahren Pandemie ist klar, dass wir früher oder später trotz des Virus zum Alltag zurückkehren müssen. Dazu gehört das Einfordern von Leistung – auch eine Matura wie früher. Verlangen kann man die von Schülern aber erst, wenn auch ihr (Schul-)Leben wieder normal verläuft.

Erleichterung gefordert Schüler-Widerstand gegen Matura-Regeln

In Zeiten, in denen sich Schüler in Klassen wegen Pannen bei PCR-Tests nicht sicher fühlen, und Unterstützung für die vielen psychisch Belasteten fehlt, ist man von normalen Bedingungen weit entfernt. Obwohl es im aktuellen kaum Heimunterricht gab, hat der Jahrgang 2022 schon das dritte Covid-Schuljahr erlebt. Dieselben Matura-Regeln wie für seine Vorgänger sind da nur fair.