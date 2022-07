Unter Druck

Werbung

Seit dem 1. Jänner 1991 ist die Unterbringung einer Person gegen ihren Willen in eine psychiatrische Anstalt geregelt. Das bedeutet, dass man keinen Menschen mehr quasi auf „Zuruf“ einweisen lassen kann. Es muss laut Gesetz beim Betroffenen a) eine psychiatrisch relevante Störung und b) eine Fremd- oder Selbstgefährdung vorliegen.

Nicht alle Beteiligten waren und sind mit dieser Regelung zufrieden: Häufig beschwerten sich vor allem Familienmitglieder, warum denn ihr Angehöriger in der Psychiatrie nicht oder eben doch behalten wurde; teils zu Recht. Für uns psychiatrisch Tätige hieß dies aber auch ganz klassisch: Wir konnten es oftmals nicht allen recht machen! Unter Umständen ist dieser Meinungsdruck aus der breiten Bevölkerung ein Mitgrund, warum es bislang nur bei der Ankündigung von Justizministerin Zadic, es käme zu einer Reformierung des Maßnahmenvollzuges, geblieben ist.

Beim „Maßnahmenvollzug“ geht es im Wesentlichen um den Freiheitsentzug von gefährlichen Verbrechern sowie Tätern, die im forensisch-psychiatrischen Sinne als unzurechnungsfähig gelten; also aufgrund mangelnder Schuldfähigkeit in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingeliefert werden. In Österreich befinden sich solche therapiebezogenen Einrichtungen in Göllersdorf und Asten.

Gesetzesanpassung Maßnahmenvollzug: Reform in Sicht

Der Hauptkritikpunkt zahlreicher Experten aus Medizinethik, forensischer Psychiatrie und Justiz zielt nun insbesondere auf die Tatsache, dass Täter aus dieser Personengruppe nicht in oben erwähnten Einrichtungen (Platzmangel!), sondern in „normalen“ Gefängnissen angehalten werden und dass für die Einweisung ein psychiatrisches Gutachten genügt, jedoch für eine Entlassung zwei (auch ein psychologisches) benötigt werden.

Konsequenz laut Kritikern unter anderem: die unverhältnismäßig lange Anhaltung. Dieser Meinung hat sich auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Form von Beschwerden angeschlossen. Das Dilemma der Justizministerin scheint auch in der konfliktbehafteten „Opfer-Täter“-Thematik zu liegen.

Für Teile der Bevölkerung, insbesondere der Leidtragenden nach Straftaten und auch deren Angehörigen, ist ein fachlicher Diskurs zur Problematik des Maßnahmenvollzuges in Österreich praktisch irrelevant. Aus rein emotionaler Sicht ist das teils sogar verstehbar – aber die Reform muss kommen.