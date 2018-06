„Geht’s dem Eeinen gut, gehts uns allen gut.“ Ganz so einig, wie sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer im ohrwurmtauglichen Video „Willkommen in der neuen Arbeitswelt“ der Wirtschaftskammer Österreich sind, sind sie in der realen Welt dann doch nicht. Abgesehen von der Peinlichkeit des Videos – nach jahrelangen Diskussionen sollte das Thema jetzt endlich abgeschlossen werden. Und zwar so, dass beide Seiten damit leben können und niemand schlechter dasteht als davor.

Arbeitgeber und Arbeitnehmer brauchen einander wechselseitig, und mit diesem Wissen sollte endlich auch die Debatte zur Arbeitszeitflexibilisierung geführt werden. Denn dass der 12-Stunden-Tag für die Abdeckung von Spitzen notwendig ist, darüber sind sich ja alle einig. Es hapert aktuell nur nach wie vor gewaltig an der Umsetzung.

Arbeitnehmervertreter sind gefordert, die Arbeitszeitflexibilisierung auf einer sachlicheren Ebene zu diskutieren und den Arbeitgebern nicht per se böse Absichten zu unterstellen. Die Arbeitgeber ihrerseits müssen den Arbeitnehmervertretern endlich auf Augenhöhe begegnen. Und, das Wichtigste: Sie sind angehalten, Vorkehrungen zu treffen, dass ein Missbrauch des 12-Stunden-Tages durch einige schwarze Schafe unter den Betrieben nicht passieren kann.