Zum zweiten Mal wird heuer am 20. Juni das Lehrlingswirtschaftsparlament, initiiert von der Wirtschaftskammer Niederösterreich, über die Bühne gehen. Zum zweiten Mal haben hier also niederösterreichische Lehrlinge die Möglichkeit, wie im „richtigen“ Parlament zu agieren. Das heißt: In Kleingruppen Anträge zu aktuellen Themen erarbeiten, diese im Plenum diskutieren und schließlich auch über diese abstimmen. 68 Lehrlinge haben sich diesmal quer durch alle Sparten gemeldet, um am 20. Juni teilzunehmen.

Das Lehrlingswirtschaftsparlament findet unter dem Vorsitz von Wirtschaftskammer Niederösterreich-Präsidentin Sonja Zwazl statt. Wie im Vorjahr werden die Anträge der Lehrlinge auch heuer wieder in die Arbeit der Wirtschaftskammer einfließen. Wie groß dieser Einfluss sein wird, kann natürlich vorab nicht gesagt werden.

Aber auch ohne das zu wissen, verdient das Lehrlingswirtschaftsparlament Aufmerksamkeit. Zum einen ist es beachtenswert, dass die Lehrlinge die Möglichkeit zur Mitsprache bei wirtschafts- und bildungspolitischen Fragen haben. Zum anderen ist es bemerkenswert, dass 68 sehr junge Menschen bereit sind, sich diesen Fragestellungen auch zu widmen – das ist im Teenageralter definitiv keine Selbstverständlichkeit.