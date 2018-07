Ein Volumen von 19 Milliarden Euro müssen die Österreicher zurückzahlen – an Konsumkrediten. Tendenz steigend. Laut den Vorständen der Finanzmarktaufsicht FMA erfreuen sich Konsumkredite stark wachsender Beliebtheit. Die Neukreditvergaben stiegen 2017 um knapp elf Prozent auf 3,8 Milliarden Euro.

Auch die Überziehung des Girokontos zählt zu den Konsumkrediten – sie macht fast 70 Prozent dieser Kredite aus. So verlockend die Überziehung des Kontos scheinen mag, so gefährlich ist sie auch. Denn: Hier können die Zinsen je nach Konto von einigen wenigen bis hin zu 15 Prozent betragen. Ein Fakt, der den meisten in der Situation wohl nicht bewusst sein dürfte. Auch ein Kreditpunkt der FMA-Vorstände: Derartige Kredite sind zu leicht zu bekommen.

Daher die Forderung der FMA-Chefs: Eine Kompetenz zur Überwachung wie bei Anlage- und Versicherungsprodukten. Diese Forderung scheint angesichts der genannten Zahlen sinnvoll. Manche Menschen müssen hier vor sich selbst beschützt werden. Das heißt aber nicht, dass nicht auch jede und jeder Einzelne in der Pflicht steht: Nichts kaufen, was das eigene Budget überschreitet, das sollte immer der Leitsatz sein – gerade, wenn es um verzichtbare Konsumgüter wie Fernseher oder Handys geht.