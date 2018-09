Jungen, benachteiligten Menschen eine Lehrstelle verschaffen. Diese kluge Idee steckt hinter der Initiative „10.000 Chancen“, die Bernhard Ehrlich ins Leben gerufen hat. Seh- und Hörschwache, schwere Diabetiker und eben auch Jugendliche, die im Zuge der Flüchtlingskrise nach Österreich gekommen sind, erhalten hier eine Chance auf eine Ausbildung. Grund zur Freude.

Traurig sind hingegen Bernhard Ehrlichs Schilderungen über seine Erfahrungen mit manchen Politikern. Da wurde der Fachkräftemangel lange negiert und Zuwanderer verteufelt. Besonders bitter, denn: 80 Prozent der Jugendlichen, die sich bei den „10.000 Chancen“ bewerben, sind Migranten.

Es stellt sich die Frage, warum sich noch immer so viele Menschen dagegen wehren, Asylberechtigte in Lehrberufen in Österreich haben zu wollen.

Dabei liegt der einzig logische Schluss aus der Flüchtlingskrise doch auf der Hand, wie auch Ehrlich verdeutlicht: Der größte Glücksfaktor für ein Land, das mit wachsendem Fachkräftemangel zu kämpfen hat, sind Zuwanderer.

Die klugen Betriebe haben bereits erkannt, dass sie gut beraten sind, auch Flüchtlingen die Chance auf einen Lehrberuf zu geben. Nicht aus Altruismus und Nächstenliebe. Sondern weil ihre wirtschaftliche Zukunft davon abhängt.